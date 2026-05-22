Claudio Cerasa con “L’Antidoto” a L’Unione Sarda 

L’appuntamento con Claudio Cerasa è per questa sera alle 18 nella sala Giorgio Pisano de L’Unione Sarda a Cagliari. Un incontro dedicato alle idee, al confronto e a una riflessione sul presente e sul futuro attraverso il racconto di uno dei protagonisti del giornalismo italiano contemporaneo. Il direttore del quotidiano Il Foglio presenterà il suo nuovo libro “L’antidoto. Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo” edito da Mondadori.

L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, organizzato da Isolarte in collaborazione con il Gruppo Editoriale L’Unione Sarda, con il sostegno della Regione Sarda e della Fondazione di Sardegna, rappresenta uno degli eventi culturali più attesi della stagione e offrirà al pubblico la possibilità di dialogare direttamente con una delle firme più autorevoli del panorama giornalistico nazionale. Ad intervistare l’autore sarà Emanuele Dessì, direttore delle testate giornalistiche del Gruppo L’Unione Sarda.

Una conversazione che si preannuncia ricca di spunti e capace di affrontare alcuni dei temi che attraversano oggi il dibattito pubblico: il rapporto tra informazione e realtà, il ruolo della tecnologia, la crisi delle narrazioni tradizionali, il futuro dell’Europa, il cambiamento climatico, la libertà individuale e collettiva e il rischio di una società sempre più dominata da visioni pessimistiche e catastrofiche.

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