VaiOnline
L’incontro.
23 maggio 2026 alle 00:10

Claudio Cerasa con “L’Antidoto” a L’Unione Sarda 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’appuntamento con Claudio Cerasa è per questa sera alle 18 nella sala Giorgio Pisano de L’Unione Sarda a Cagliari. Un incontro dedicato alle idee, al confronto e a una riflessione sul presente e sul futuro attraverso il racconto di uno dei protagonisti del giornalismo italiano contemporaneo. Il direttore del quotidiano Il Foglio presenterà il suo nuovo libro “L’antidoto. Libertà, ambiente, tecnologia. Manifesto ottimista contro la dittatura del catastrofismo” edito da Mondadori.
L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, organizzato da Isolarte in collaborazione con il Gruppo Editoriale L’Unione Sarda, con il sostegno della Regione Sarda e della Fondazione di Sardegna, rappresenta uno degli eventi culturali più attesi della stagione e offrirà al pubblico la possibilità di dialogare direttamente con una delle firme più autorevoli del panorama giornalistico nazionale. Ad intervistare l’autore sarà Emanuele Dessì, direttore delle testate giornalistiche del Gruppo L’Unione Sarda.
Una conversazione che si preannuncia ricca di spunti e capace di affrontare alcuni dei temi che attraversano oggi il dibattito pubblico: il rapporto tra informazione e realtà, il ruolo della tecnologia, la crisi delle narrazioni tradizionali, il futuro dell’Europa, il cambiamento climatico, la libertà individuale e collettiva e il rischio di una società sempre più dominata da visioni pessimistiche e catastrofiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’evento

Entusiasmo e gran tifo, è festa in tutta la città

Dal porto a Sant’Elia: appassionati in delirio tra maxischermi e vista sul campo di regata 
Riccardo Spignesi
Verso il voto

L’urna in montagna è una corsa a due tra Peddio e Littarru

Desulo contro l’incubo spopolamento scommette su turismo e artigianato 
Simone Loi
enti Locali

«Pnrr, serve un sostegno per i Comuni»

A Cagliari vertice tra il presidente Anci e i sindaci: «Più attenzione per le piccole realtà» 
Riccardo Spignesi
Intervista

Vannacci: «Vogliamo riportare l’Italia nella giusta direzione»

Il generale non boccia Meloni: «Ma i princìpi non sono negoziabili» 
Lorenzo Piras
Garlasco

La difesa di Sempio al contrattacco

Pronte le sei consulenze. Il legale di Stasi: «Cappa mi querela? Bella notizia» 