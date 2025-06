Claudio Bonomi alla Nuorese Il Sant’Elena saluta lo staff   

Claudio Bonomi è il nuovo allenatore della Nuorese (Eccellenza). L’ex giocatore di Castel di Sangro, Torino e Sampdoria, due stagioni fa ha guidato il Barisardo, sempre nel massimo campionato regionale, mentre nell’ultima annata, nella seconda parte, ha allenato l’Olympia Agnonese in Eccellenza molisana.

Tempo di saluti in casa Sant’Elena (Promozione). La società biancoverde ringrazia l’allenatore Andrea Loi, il vice Gianfranco Masella e il preparatore dei portieri Carlo Cirina. «Tre professionisti che, con passione, competenza e dedizione», si legge nel comunicato, «hanno accompagnato il gruppo lungo un percorso culminato nei playoff». L’Arborea, invece, conferma il tecnico Nicola Battolu.

Richieste in Promozione e Prima categoria per il fantasista Claudio Placentino. Classe 1982, è sicuramente un vincente. Cresciuto nel Sant’Elena, dove ha esordito in Eccellenza, è stato protagonista del triplete del Tortolì (campionato, Coppa Italia e Supercoppa regionale). Ha vestito anche le maglie di Orrolese (storica promozione in Eccellenza), Lanusei (salto in D tramite Coppa Italia nazionale e vittoria in Promozione), Pula (altro triplete), Samassi (Promozione vinta), Vecchio Borgo Sant’Elia, Seulo e Sigma. Interessano anche il portiere Salvatore Mereu (1991), ex Villanovatulo, Sant’Elena, Muravera e Andromeda, e Ignazio Picciau (1986), con trascorsi ad Asseminese, Arbus, Samassi, Assemini e Senorbì. Mereu ha fatto parte anche della Nazionale Juniores, convocato da Giancarlo Magrini. Corteggiato pure il difensore centrale Bebo Palmas, nella scorsa stagione all’Havana, ex Sinnai e Villacidro. E’ ufficiale: Raffaele Cancedda è il nuovo allenatore del Settimo San Pietro. (ant.ser.)

