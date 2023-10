Claudio Bisio debutta alla regia Se per i bambini le nostre gurre sono solo giochi 

La visione della guerra attraverso gli occhi di un bambino può svelarne le infinite atrocità lasciando trasparire un inedito punto di vista. Da questo nodo centrale prende spunto “L’ultima volta che siamo stati bambini”, presentato in anteprima alla scorsa edizione del Giffoni Film Festival e opera prima alla regia per Claudio Bisio. Ambientato nella Roma del secondo conflitto mondiale, osserveremo da vicino le vite dei bambini che innocentemente giocano a fare la guerra: Cosimo, Italo, Vanda e Riccardo spendono le giornate insieme adoperando senza reale coscienza la retorica fascista e antisemita che sentono dai più grandi. Un giorno Riccardo, di origine ebraica, viene deportato insieme alla famiglia. I tre rimasti, imaginando una Germania avventurosa e meno distante di quanto sia in realtà, decidono di partire insieme per ritrovarlo. Nel frattempo Vittorio, fratello di Italo, si avvierà insieme a sorella Agnese alla ricerca dei piccoli dispesi. Col rispetto del materiale storico da cui trae ispirazione, la commedia punta sulla spensieratezza dei giovani protagonisti avvalendosi di un clima leggero e ironico che non manca tuttavia di momenti dalla forte drammaticità.

Come nel piacere nato dallo stare insieme, così i bambini approcciano la recitazione quasi fosse uno dei loro tanti passatempi, risultando freschi e piacevolmente spontanei. Un debutto dietro la cinepresa che nella sua malinconia latente associa il dolore della memoria al sorriso speranzoso delle prossime generazioni, ed esplicita in una chiave non comune il portato di antichi valori che invocano una rinnovata presa di coscienza (g.s.).