Claudio Baglioni va in pensione (dopo un tour lungo sino al 2026) 

Per annunciare il ritiro dalle scene musicali, che avverrà dopo «un giro d'onore» di 1000 giorni, Claudio Baglioni, 72 anni, ha scelto di citare il titolo di uno dei suoi dischi più venduti. Perché se “La vita è adesso”, allora è giusto godersi anche il finale, rivivere ciò che è stato e concedersi un ultimo viaggio.

«Un giro d’onore»

«Terminerò la mia attività entro il 2026, facendo una serie di progetti e mettendoli in atto. Chiamo il mio giro d'onore, vorrei cantare e suonare per 1000 giorni ancora», ha annunciato a sorpresa Baglioni al Forum di Assago, a poche ore della sua prima data milanese del tour “Atuttocuore” che segna il congedo definitivo del cantante dalle grandi arene indoor. «Mi ricordo ciò che diceva diceva mio padre: dal ring si scende quando si è vincenti», ha aggiunto Baglioni, «temo il giorno della delusione, in cui si diventa un po’ delle macchiette, con le fotografie da restaurare. Non voglio arrivare a quello e ho bisogno di mettere in una cornice le cose che farò». Sono passati 60 anni da quando, appena tredicenne, Baglioni salì per la prima volta su un palco al concorso di voci nuove di Centocelle, a Roma. Un piccolo festival per aprire una carriera straordinaria tra canzoni d'amore iconiche e album che hanno segnato intere generazioni. «Questa storia dura da un bel po’ di anni. Ed è stata ogni volta una forma di gara, un'impresa. Sento di aver tagliato il traguardo dei 60 anni e ho deciso di concedermi il giro d'onore, come gli sportivi, e chiudere questa bellissima storia anche umana con tutte le curve, in alto e in basso, che mi ha concesso».

«Non scriverò più»

Circa 60 anni di musica, 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo con 12 album registrati dal vivo e 17 in studio. Un

altro disco potrebbe arrivare in questi 1000 giorni, ma dopo il ritiro Baglioni ha fatto sapere che non scriverà più canzoni. Per buona pace dei suo fan, «un pubblico di buon gusto» che ha accompagnato la carriera di un artista diventato celebre «senza talent show, in un'epoca in cui si diventava famosi tardi».

Il gran finale

Adesso si godrà il suo ultimo tour indoor, «lo spettacolo migliore che sono riuscito a portare nelle arene», un lavoro che mischia il canto con la danza e i giochi di luce sotto la direzione artistica di Giuliano Peparini. Dopo il debutto di Pesaro, Baglioni sarà a Milano, Torino, Padova, Bologna, Firenze, Eboli, Livorno e Roma dopo i 15 concerti outdoor cominciati lo scorso settembre: «Tante volte ho pensato sempre al dopo e mai al presente. Quando si spenge la luce si pensa di non essere più utili a niente. Sul palco agli artisti servono sempre, sotto non servono a nulla. Ma io sento di dovere tanto alle persone che mi hanno accompagnato e mi piacerebbe godermi questo giro». E comunque, 1000 giorni «sono un tempo abbastanza lungo per togliermi qualche curiosità. Gli anglosassoni lo chiamano anche il giro della vittoria». Claudio Baglioni, la Sardegna ti aspetta.

