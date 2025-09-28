Claudio Baglioni torna in Sardegna: 4 agosto Alghero e 5 agosto Cagliari 

Ha debuttato sabato, con l’anteprima nazionale assoluta a Lampedusa, il “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni, il progetto musicale dal vivo che rappresenta il culmine delle celebrazioni del quarantesimo anniversario dell’album “La vita è adesso, il sogno è sempre”.

Nell’Isola

Un appuntamento speciale ed esclusivo in un luogo di imprescindibile valore nella vita e nella carriera di Baglioni, che rappresenta l’inizio di un viaggio partito simbolicamente da quella terra di frontiera che segna l’estremità più a sud dell’Italia. Nel 2026, da fine giugno fino a metà settembre, il “GrandTour” si svilupperà in 40 straordinari concerti, numero simbolico che celebra il quarantesimo anniversario del disco più venduto nella storia della musica italiana, nei più suggestivi scenari all’aperto del Bel Paese. Due le date in Sardegna: 4 agosto all’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero e 5 agosto alla Fiera di Cagliari.

Il progetto

Un ritorno importante, che giunge a 15 anni di distanza dall’ultima tournée di Baglioni nei meravigliosi siti italiani outdoor. Il percorso seguirà itinerari di grande interesse culturale e di valore storico, archeologico, artistico e paesaggistico, invitando gli spettatori a divenire protagonisti di un viaggio irripetibile attraverso la bellezza, l’incanto della musica e la forza di emozioni senza tempo. Un’esperienza unica la cui visione richiama lo spirito dei “Grand Tour”, i lunghi viaggi d’istruzione e formazione che, a partire dal XVIII secolo, artisti, intellettuali e giovani aristocratici europei intraprendevano per accrescere la propria conoscenza dell’arte, della cultura e della bellezza del continente, con l’Italia come meta privilegiata o, spesso, conclusiva. Le città d’arte disseminate nella Penisola diventavano tappe fondamentali per comprendere le radici della civiltà europea. Così come il “Grand Tour” trasformava profondamente chi lo intraprendeva, anche questi concerti scriveranno pagine indelebili sia per l’artista, che si racconterà con la sua musica sui palchi immersi nella meraviglia di questi luoghi, sia per chi vi parteciperà.

I biglietti

I biglietti saranno disponibili dalle 11 di oggi per 24 ore in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club, dalle 11 di domani per 48 ore in esclusiva per i clienti Telepass e dalle 11 di giovedì su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (red. spett.).

