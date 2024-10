Claudio Baglioni in Sardegna: 6 concerti a Cagliari e a Sassari 

Sì, 3 concerti a Cagliari, uno appresso all'altro. E subito dopo 3 a Sassari. Quando si parla di longevità musicale e vocale bisognerebbe ricordarsi sempre un nome: Claudio Baglioni. Classe 1951. Un fenomeno capace di stare in scena da solo, coi suoi pianoforti e una voce ancora potentissima. Concerti che durano 3 ore, come un paio di anni fa nel tour che fece tappa a Cagliari, Sassari e Nuoro con “Dodici Note Solo Bis”. Tre ore, signori e soprattutto signore di (quasi) tutte le età che amano il bel Claudio, decisamente più fascinoso e non più musone come agli inizi, tanto da alternare canzoni ad aneddoti sulla propria vita e battute, come un entertainer nato.

Le date

Inarrestabile e inesauribile, il cantautore romano ha deciso di fare il tris. E così dal 21 novembre partirà da Assisi il nuovo tour “Piano di Volo solo Tris”. E Claudio da Roma approderà in Sardegna nel febbraio 2025. Segnatevi le date: 23, 24 e 25 al Teatro Lirico di Cagliari; 26, 27 e 28 al Teatro Comunale di Sassari. Questa è la conclusione di una trilogia di spettacoli che alla fine lo porterà ad essersi esibito ben 300 volte in 4 anni. La tournée più lunga della carriera. «Non è tanto che il primo tour ha avuto successo, è che io ci ho proprio preso gusto a questa formula dove sono da solo sul palco e propongo le canzoni così come sono nate», aveva confessato a Sassari.

La tournée

Prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l., nello spettacolo il comandante Baglioni proporrà una trasvolata in cui l’interprete, il compositore, il musicista e l’intrattenitore s’incontrano tra musica e invenzione, parola e narrazione, storia e sperimentazione, rigore e improvvisazione. Non c'è il pericolo di un tour uguale a un altro, quando si può attingere da un repertorio di 350 canzoni: da “Signora Lia” (parlare di infedeltà coniugale nel 1970 non era poi così comune) all'ultima creatura, dell'anno scorso, intitolata “A tutto cuore” titolo pure dello show andato su Rai 1 per San Valentino. E poi è l'occasione per riascoltare anche le hit nella dimensione originale, quando sono nate: piano e voce. Ma non un piano solo, perché anche sugli 88 tasti Claudio Baglioni si fa in tre e suonerà piano acustico, piano elettrico e tastiera digitale. Accoppiati ai brani seguendone lo spirito e le emozioni capaci di sgorgare limpide come al primo ascolto. Nonostante chi vada ai suoi concerti abbia ascoltato centinaia di volte “Questo piccolo grande amore”, “E tu”, “Avrai”, “Strada facendo”, “E tu come stai?”. Magari canterà ancora la struggente “I vecchi”. E perché non “Poster”? Dove all'uomo seduto sopra la panchina fredda del metrò basta la visione di un poster che pubblicizza la Tunisia per sognare di fuggire via. Beh, sappiate che il comandante Claudio Baglioni vi offrirà un fantastico viaggio che sul palco dura 3 ore, ma nel cuore e nei ricordi durerà molto, ma molto di più.

