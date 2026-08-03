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La tournée.
04 agosto 2026 alle 00:16

Claudio Baglioni conferma il concerto: sarà dal vivo ad Alghero il 3 agosto 2027  

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Come promesso Claudio Baglioni, nonostante lo stop imposto da una polmonite interstiziale acuta, è pronto a salire sul palco. Lo farà nel 2027. «Mi avete dato il fiato per continuare», le parole che ha voluto rivolgere al suo pubblico. Perchè “Il GrandTour La Vita è Adesso” non si ferma e prosegue la sua marcia trionfale.

Così, la data di Alghero è posticipata al 3 agosto 2027 e i biglietti precedentemente acquistati per la data del 4 agosto 2026 rimarranno validi per la nuova data. A breve il management dell’artista comunicherà anche le novità del concerto cagliaritano. Come procedere, intanto, con il rimborso?

- Per gli acquisti on line sarà possibile richiedere il rimborso attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.

- Per gli acquisti nei punti vendita Ticketone è possibile chiedere rimborso attraverso il link www.rimborsi-ticketone.it entro e non oltre il 31 agosto

- Per gli acquisti nella sede delle Ragazze Terribili – Sassari rivolgersi direttamente al punto vendita negli orari di apertura entro e non oltre il 31 agosto.

- Per gli acquisti presso sede BoxOffice di Cagliari rivolgersi direttamente presso il punto vendita negli orari di apertura entro e non oltre il 31 agosto.

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