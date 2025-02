Claudio Baglioni a Cagliari «In volo con la mia musica» 

Tutto pronto per i concerti sardi dell’attesissimo tour “Piano di volo SoloTris” che Claudio Baglioni porta da stasera nell’Isola con gli appuntamenti al Teatro Lirico di Cagliari (oggi, domani e martedì) e a seguire (da giovedì a sabato) al Teatro Comunale di Sassari. E se nella grande sala di via Sant’Alenixedda sono rimasti per tutte e tre le sere solo pochissimi posti (in seconda loggia), ci sono ancora poltrone disponibili per le esibizioni ospiti in quella di viale Goffredo Mameli.

Tre pianoforti

Sul palco ci saranno solo tre pianoforti: uno classico, gran coda, uno elettrico, che rappresenta il presente, e uno virtuale, futuribile. «Con questi mezzi di volo, ripercorro, in tre ore di racconto e musica, quello che è stato il mio percorso, tra storia e favola, realtà e fantasia, strada e palco. Sono concerti ravvicinati del terzo tipo e i piani di volo cambieranno a seconda del viaggio e degli incontri», spiega Baglioni. «La scaletta è soggetta a cambiamenti, ma anche a reinterpretazioni continue, quindi in questo senso è il più imprevedibile degli show».

La scelta del titolo

Ma perché questo titolo? «Si chiama “Piano di volo”», prosegue Baglioni «perché io sono il pilota, l’unico trasvolatore con la mia voce e alcuni strumenti. I primi aviatori, i trasvolatori, cominciarono con le loro imprese solitarie a cercare di unire i luoghi, a vedere come certi sogni potevano assomigliarsi e potevano realizzarsi».

Lo spettacolo

“Piano di volo” è, dunque, un concerto-racconto del cantautore, unico protagonista sulla scena. Un'impresa innovativa e sempre in rinnovamento, una trasvolata solitaria in cui l’interprete, il compositore, il musicista e l’intrattenitore s’incontrano tra musica e invenzione, parola e narrazione, storia e sperimentazione, rigore e improvvisazione.

I brani scelti

«Le canzoni, nelle versioni solistiche, ritornano nella dimensione essenziale e nuda nella quale sono state create e costruite dall’autore – quando erano ancora soltanto sue – e, subito dopo, cercano atmosfere inedite, itinerari sconosciuti e luoghi stupefacenti verso cui andare. Ogni brano è un tragitto, una rotta tracciata, un’andatura sorprendente», spiegano Friends & Partners e Come s.r.l., gli organizzatori del tour che ha portato e porterà Baglioni in concerto nei teatri italiani, 110 show in 42 città da gennaio a dicembre 2025. Terza parte di un progetto partito nel 2022 che ha totalizzato la bellezza di 300 esibizioni.

La formula

«In questo "concerto ravvicinato del terzo tipo", classico e futuribile, nel medesimo istante», proseguono i promoter, «Claudio Baglioni condividerà, a strettissimo contatto con gli spettatori, le opere e le composizioni più preziose del suo repertorio e le vicende della sua vita artistica e personale, come trovarsi e giocare in un popolato cortile a cielo coperto, nell’ineguagliabile scenario, segreto e magnificente, dei grandi, prestigiosi e bellissimi teatri italiani di tradizione». (red. spet.)

