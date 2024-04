Claudia Urru apre stasera a Cagliari il Festival di Pasqua 

Sarà la soprano Claudia Urru ad aprire la stagione concertistica dell’associazione Incontri Musicali e il primo spettacolo del Festival di Pasqua, edizione 2024, di scena da stasera a sabato primo giugno.

Dopo un piccolissimo assaggio, andato in scena a inizio anno, la rassegna prenderà il via stasera, alle 20, nella chiesa gotico-catalana del Santo Sepolcro, in piazza Santo Sepolcro, nel quartiere Marina, a Cagliari. La soprano Claudia Urru, insieme alla Orchestra Regionale Sarda diretta dal maestro Giacomo Medas (e con i violini di Massimiliano Pani e Matteo Amat di San Filippo e il violoncello di Omar Leone), porterà in scena alcune opere rappresentative del tema religioso che accompagna l'intero cartellone.

Gli altri appuntamenti della rassegna sono previsti per sabato 4 maggio, alle 19.30, il concerto dell’ensemble Felix Musici, sempre nella chiesa del Santo Sepolcro. Medesimo scenario ospiterà il successivo appuntamento di sabato 18, alle 19.30, con protagonista Alessio Ninu e l'Orchestra Regionale Sarda e quello di domenica 26, alle 20, dopo il concerto di sabato 25 maggio alle 19.30 nella chiesa di Santo Stefano a Quartu Sant'Elena. Protagonista l'Ensemble Chorus Project diretto dal maestro Giacomo Medas. Gran finale della rassegna sabato 1 giugno alle 19.30, con Simone Ivaldi e l'Orchestra Regionale Sarda.

