Claudia Sedda candidata a sindaco con “Smart Gavoi” 

In vista delle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno a Gavoi la prima candidatura a sindaco. Ieri sera l’annuncio ufficiale della discesa in campo di Claudia Sedda, direttrice del Gal Barbagia-Gennargentu-Mandrolisai. Guiderà la lista “Smart Gavoi, un paese intelligente”. Ha affidato ai social l’annuncio: «Ho deciso di candidarmi in qualità di sindaco perché voglio mettere a disposizione tempo, competenze ed energia, ed essere promotrice e sostenitrice, insieme a chi condivide la mia visione e il mio ottimismo, di un percorso reale e inclusivo di partecipazione e cura». Aggiunge: «Voglio contribuire a rendere questo paese e questo territorio più accoglienti per chi ci vive, far tornare chi è partito/a e accogliere chi desidera arrivare. Valorizzare tutta la bellezza che ci circonda e restituire almeno una piccola parte di ciò che questo territorio mi ha dato». Claudia Sedda promette “l’ascolto delle storie, dei problemi, bisogni e sogni di chi vive qui e di chi è andato via, dei giovani che faticano a restare e di quelli che vorrebbero tornare, di chi lavora, crea e custodisce tradizioni e di chi costruisce futuro». Nel post sottolinea: «Credo che amministrare, soprattutto nei piccoli centri e nelle aree interne e rurali, sia un atto di coraggio». (g. i. o.)

