Claudia sale sul podio per la nona volta e la gioia di chi non credeva di farcela 

Al secondo anno a Cagliari e sempre sul gradino più alto, Simon Kibet Loitanyang sorride: «Sono contento: è stata una bella occasione per mettermi in gioco, mi sono divertito tanto sia l’anno scorso, sia quest’anno. Il percorso è molto bello e a differenza della volta scorsa, quest’anno è andata molto meglio perché il vento era meno e le temperature più elevate». Anche la performance lo soddisfa: «Nonostante fossi in ripresa da un infortunio, ho avuto buone sensazioni. E poi qui le persone sono molto gioiose, ho ricevuto tanto tifo».

La nona sinfonia

Non quanto Claudia Pinna, al nono successo alla “Cagliari Respira: «Mi hanno detto che per me era la nona vittoria, ma come numero di partecipazioni alla manifestazione supero le dieci perché alcune volte non ho vinto. Però di edizioni ne ho saltate poche: essere qua è sempre una scommessa, son contenta di esserci riuscita anche quest’anno». Poi, sulla prova: «È stata una bella gara, impostata su ritmi che per me in questo momento erano impegnativi, faccio i complimenti ad Elisabetta (Orrù ndr ) che mi ha tenuto testa per buon parte della corsa. Rispetto allo scorso anno c’era meno vento e il clima era più mite, quindi si correva leggermente meglio anche se Cagliari è un po’ impegnativa».

Vincere da ultime

La felicità è anche quella di Alessandra Mossa e Monica Privitera, ultima al traguardo in 2.48’50”: «Gara bellissima, emozionante già dal primo km», dice Privitera. «Io arrivo da Firenze, Cagliari mi è piaciuta molto, sono contenta di aver potuto conoscere meglio questa bellissima città, correre col sole, ammirato la bellezza del Poetto e del Parco di Molentargius. Il mio compito era quello di portare Alessandra fino al traguardo». E l’amica, al debutto sulla distanza, la ringrazia: «Ero ferma da sette anni e mezzo perché avevo avuto un incidente stradale. Mi hanno detto che non avrei mai potuto correre e riprendere a fare sport», spiega: «Quattro mesi fa Monica, una grande professionista e amica mi ha detto che avremmo potuto fare una prova. Non fatevi mai dire che non potete raggiungere un obiettivo!».

RIPRODUZIONE RISERVATA