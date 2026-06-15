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16 giugno 2026 alle 00:38

Claudia Ottavia tra “Amore e Rivolte” «Noi, alla ricerca di un posto nel mondo» 

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Si inserisce all’interno della rassegna Teatro da Camera, organizzata da La Fabbrica Illuminata, il nuovo appuntamento con “Amore e Rivolte”, lo spettacolo di teatro-canzone contemporaneo scritto e interpretato dall’artista cagliaritana Claudia Giua, in arte Claudia Ottavia in scena domenica alle 20.30 a Villa Asquer, in via Su Bisconti ad Assemini.

Prodotto da Anfiteatro Sud, “Amore e Rivolte” è un one-woman show che unisce parola, musica, corpo e ironia in un racconto diretto, tagliente e profondamente umano. Al centro della scena una protagonista iper-multitasking, alle prese con lavoro precario, sogni artistici, burocrazia, ansie quotidiane e una tensione ostinata verso la libertà.

“Amore e Rivolte”, racconta Claudia Ottavia, «nasce da un’urgenza molto personale, ma racconta qualcosa che sento profondamente collettivo: la fatica di trovare il proprio posto, il bisogno di non spegnere i desideri, la necessità di trasformare fragilità, paure e contraddizioni in una possibilità di libertà. Domenica porto in scena una donna attraversata da mille pensieri, lavori, sogni, ansie e domande, ma anche da una forza ostinata, quasi testarda, che le impedisce di arrendersi. È uno spettacolo che parla di amore, certo, ma anche di tutte quelle piccole rivolte quotidiane che ci permettono di restare vivi, autentici, fedeli a ciò che siamo».

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