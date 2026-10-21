SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
1981-2026.
22 ottobre 2026 alle 00:22

Claudia Musio, certe parole sono per sempre 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Forse, quando sei a pezzi, fa troppo male avere accanto qualcuno che ha la forza di reagire mentre tu non riesci neppure a respirare». Nelle pagine del suo ultimo manoscritto ancora inedito, Claudia Musio affida ai suoi personaggi una verità fragile, difficile da pronunciare. Oggi quelle parole sembrano raccontare lo smarrimento di chi deve fare i conti con la sua prematura scomparsa.

Nata a Serrenti nel 1981, Musio è scomparsa improvvisamente al Policlinico di Monserrato. Una notizia che ha lasciato sgomenti il paese d'origine, la comunità dell'Università di Cagliari, dove lavorava, e il mondo letterario isolano. La sua era una vita capace di tenere insieme linguaggi apparentemente lontani. Laureata in Ingegneria elettrica, nel 2016 aveva conseguito il dottorato in Ingegneria elettronica e informatica. Accanto al rigore scientifico aveva coltivato la scrittura, dando vita a cinque romanzi. Tra questi “Il profumo della mimosa”, “Farfalle nel vento” e “Cosa resta di me”, pubblicato nel 2025: un titolo che oggi assume il peso di una domanda rivolta a tutti noi. Davanti a una morte così improvvisa, le parole non colmano il vuoto. Possono però custodire una presenza, restituire qualcosa di ciò che il tempo ha ingiustamente interrotto ( c.a. ).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Aerei

La scure di Ryanair: taglio pesante ai voli nella stagione invernale

La compagnia ridimensiona la sua presenza negli scali di Olbia (-50%) e Alghero (-15%) 
Massimiliano Rais
Consiglio

Braccio di ferro sulle commissioni

Sale la tensione tra Pd e 5Stelle per le presidenze: nuovo vertice a vuoto 
Roberto Murgia
L’emergenza

«Non si sottovaluti il malessere dei giovani»

L’appello di Mattarella. E Meloni apre al divieto dei social per gli under 14 
La protesta

Blocchi dei tir, Meloni convoca i ministri

Oggi arriva il decreto con le misure a sostegno di autotrasporto e agricoltura 