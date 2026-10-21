Claudia Musio, certe parole sono per sempre 

«Forse, quando sei a pezzi, fa troppo male avere accanto qualcuno che ha la forza di reagire mentre tu non riesci neppure a respirare». Nelle pagine del suo ultimo manoscritto ancora inedito, Claudia Musio affida ai suoi personaggi una verità fragile, difficile da pronunciare. Oggi quelle parole sembrano raccontare lo smarrimento di chi deve fare i conti con la sua prematura scomparsa.

Nata a Serrenti nel 1981, Musio è scomparsa improvvisamente al Policlinico di Monserrato. Una notizia che ha lasciato sgomenti il paese d'origine, la comunità dell'Università di Cagliari, dove lavorava, e il mondo letterario isolano. La sua era una vita capace di tenere insieme linguaggi apparentemente lontani. Laureata in Ingegneria elettrica, nel 2016 aveva conseguito il dottorato in Ingegneria elettronica e informatica. Accanto al rigore scientifico aveva coltivato la scrittura, dando vita a cinque romanzi. Tra questi “Il profumo della mimosa”, “Farfalle nel vento” e “Cosa resta di me”, pubblicato nel 2025: un titolo che oggi assume il peso di una domanda rivolta a tutti noi. Davanti a una morte così improvvisa, le parole non colmano il vuoto. Possono però custodire una presenza, restituire qualcosa di ciò che il tempo ha ingiustamente interrotto ( c.a. ).

RIPRODUZIONE RISERVATA