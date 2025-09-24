Claudia Cardinale, i funerali presto a Parigi 

Ancora non c’è una data ma una certezza: i funerali, pubblici, si terranno a Parigi. Intanto il ricordo di Claudia Cardinale (scomparsa martedì notte all’età di 87 anni) viaggia tra Roma e Parigi. L’omaggio unanime dei francesi, le parole commosse di capi di stato, direttori di festival, star di tutto il mondo. E anche delle persone che la conoscevano a Nemours, dove ha trascorso gli ultimi anni e dove è morta accanto alla figlia, che ha trascorso accanto alla madre gli ultimi anni in «modo semplice, umile, come era lei», racconta Claudia junior, avuta dall’unione con il regista Pasquale Squitieri.

Icona mondiale, da molti in queste ore ricordata come la stella più brillante degli anni d'oro del cinema italiano e francese, ha ricevuto l'omaggio doveroso del presidente della Repubblica francese: «Claudia Cardinale incarnava uno sguardo, un talento, che tanto regalava alle opere dei più grandi, da Roma a Hollywood e Parigi, che lei scelse come sua patria», ha postato Emmanuel Macron su X, aggiungendo: «Noi francesi porteremo sempre nel cuore questa stella italiana e mondiale, per l'eternità del cinema».

