VaiOnline
Lutto.
25 settembre 2025 alle 00:32

Claudia Cardinale, i funerali presto a Parigi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ancora non c’è una data ma una certezza: i funerali, pubblici, si terranno a Parigi. Intanto il ricordo di Claudia Cardinale (scomparsa martedì notte all’età di 87 anni) viaggia tra Roma e Parigi. L’omaggio unanime dei francesi, le parole commosse di capi di stato, direttori di festival, star di tutto il mondo. E anche delle persone che la conoscevano a Nemours, dove ha trascorso gli ultimi anni e dove è morta accanto alla figlia, che ha trascorso accanto alla madre gli ultimi anni in «modo semplice, umile, come era lei», racconta Claudia junior, avuta dall’unione con il regista Pasquale Squitieri.

Icona mondiale, da molti in queste ore ricordata come la stella più brillante degli anni d'oro del cinema italiano e francese, ha ricevuto l'omaggio doveroso del presidente della Repubblica francese: «Claudia Cardinale incarnava uno sguardo, un talento, che tanto regalava alle opere dei più grandi, da Roma a Hollywood e Parigi, che lei scelse come sua patria», ha postato Emmanuel Macron su X, aggiungendo: «Noi francesi porteremo sempre nel cuore questa stella italiana e mondiale, per l'eternità del cinema».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta.

«Ho ucciso io Cinzia Pinna»

Emanuele Ragnedda confessa l’omicidio e fa ritrovare il corpo della 33enne 
l Busia, Pala
Delitto a Palau

Ammazzata e buttata via dall’uomo di cui si era fidata

L’incontro l’11 settembre e poi un colpo di pistola nella notte 
Il caso

Decadenza, scontro alla Consulta: si attende il verdetto

Udienza sui due ricorsi della Regione per conflitto di attribuzione tra poteri 
Trasporti

Continuità in affanno, quasi impossibile volare per Milano

Posti col contagocce tra oggi e lunedì, un’impresa partire da Cagliari e Olbia 
Alessandra Carta
Giustizia

La grazia al giovane che uccise il padre

Estinta la pena per Gabriele Finotello: delitto avvenuto dopo ripetute violenze 
Il caso

Corte dei Conti, i dubbi sul Ponte

Costi e procedure, lettera a Palazzo Chigi. Il Mit: l’opera non è in discussione 