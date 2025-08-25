VaiOnline
Bolotana.
26 agosto 2025 alle 00:51

Claudia Bussa premiata all’oscar del cibo di Sardegna  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Con le ricette tradizionali, tramandate negli anni, una giovane di Bolotana, Claudia Bussa, titolare della pasticceria Contorta cake lab, si è aggiudicata una menzione speciale al Sardinian Food Awards, la prestigiosa manifestazione giunta alla decima edizione, che si è svolta a Oristano. La giuria, composta da esperti enogastronomici di fama nazionale e internazionale, ha infatti assegnato il riconoscimento nella sezione pasticcerie artigianali. L'importante manifestazione mira a premiare le eccellenze di vari settori dell’agroalimentare e della gastronomia. Passione, tradizione e ricette tramandate è il connubio che ha portato Claudia Bussa, ad aggiudicarsi una menzione speciale.

Alla prestigiosa rassegna ha presentato i mostaccioli, dolci tipici di alcune zone della Sardegna che, nella versione bolotanese, si differenziano sia nei lunghi tempi di lavorazione che nei prodotti utilizzati, frutto di una lunga e precisa preparazione. Una ricetta particolare, che piace e che nel giro di due anni ha portato la sua pasticceria a diventare tra le più importanti del territorio.

La giovane artigiana è stata giudicata da una giuria composta da esperti enogastronomici di fama internazionale. Per Claudia Bussa si tratta sicuramente di un prestigioso riconoscimento che inserisce la sua pasticceria fra i produttori che contribuiscono a valorizzare le eccellenze della Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Tragedia in casa a Settimo San Pietro: muore bimbo di 4 mesi

Il piccolo sarebbe scivolato  tra la sua culla e il comodino 
Raffaele Serreli
Trasporti

Continuità aerea in crisi, Linate è ancora off limits I sindacati: «Inaccettabile»

Impossibile partire dai tre scali sardi Nessun volo aggiuntivo fino a settembre 
Luca Mascia
Cronaca

Uta, no ai mafiosi «Siamo un’oasi felice»

Sindaco e parroco guidano la rivolta: temiamo le infiltrazioni criminali 
Paolo Carta
Regionali

Caso Decaro, in campo Schlein

Vertice per sminare il veto del candidato governatore su Emiliano e Vendola 
il giallo

Cadavere con la maschera antigas

Mistero sulla fine di un 27enne, forse vittima di una sfida sui social network 