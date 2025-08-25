Claudia Bussa premiata all’oscar del cibo di Sardegna  

Con le ricette tradizionali, tramandate negli anni, una giovane di Bolotana, Claudia Bussa, titolare della pasticceria Contorta cake lab, si è aggiudicata una menzione speciale al Sardinian Food Awards, la prestigiosa manifestazione giunta alla decima edizione, che si è svolta a Oristano. La giuria, composta da esperti enogastronomici di fama nazionale e internazionale, ha infatti assegnato il riconoscimento nella sezione pasticcerie artigianali. L'importante manifestazione mira a premiare le eccellenze di vari settori dell’agroalimentare e della gastronomia. Passione, tradizione e ricette tramandate è il connubio che ha portato Claudia Bussa, ad aggiudicarsi una menzione speciale.

Alla prestigiosa rassegna ha presentato i mostaccioli, dolci tipici di alcune zone della Sardegna che, nella versione bolotanese, si differenziano sia nei lunghi tempi di lavorazione che nei prodotti utilizzati, frutto di una lunga e precisa preparazione. Una ricetta particolare, che piace e che nel giro di due anni ha portato la sua pasticceria a diventare tra le più importanti del territorio.

La giovane artigiana è stata giudicata da una giuria composta da esperti enogastronomici di fama internazionale. Per Claudia Bussa si tratta sicuramente di un prestigioso riconoscimento che inserisce la sua pasticceria fra i produttori che contribuiscono a valorizzare le eccellenze della Sardegna.

