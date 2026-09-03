Claudia Aru e i Collage salgono sul palco 

Al via oggi le celebrazioni per la Beata Vergine di Monserrato, in programma fino al 18 settembre, con un ricco calendario sia religioso sia civile predisposto dalla parrocchia di Sant’Ambrogio. Stasera adorazione eucaristica, messa e confessioni. Domani giornata del malato, domenica quella della famiglia e alle 21, in piazza Maria Vergine, la serata “Pauli’s got Talent” organizzata dai ragazzi dell’oratorio.

Lunedì giornata delle vocazioni: alle 19.30 processione per le vie della città, accompagnata dalle launeddas e dai gruppi folk Monserratina. Alle 21 il concerto di Claudia Aru in piazza Maria Vergine, dove il giorno dopo si esibiranno dalle 21 “I Collage”. Martedì e mercoledì numerose messe e le processioni tra il santuario e Sant’Ambrogio. Si prosegue il 12 con l’ordinazione sacerdotale del diacono Leonardo Piras in Cattedrale e il 14 con la sua prima messa a Sant’Ambrogio. Venerdì l’estrazione dei premi della lotteria.

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