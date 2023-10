Classifiche sulla criminalità, nel capoluogo nessun allarme 

Ma la delinquenza e la criminalità di strada non abitano qui. Cagliari è all’ottantottesimo posto nella classifica stilata da Il Sole 24 Ore su Lab 24.

Le denunce complessive nel 2022 sono state 20.279, mentre l’incidenza delle denunce ogni centomila abitanti è stata di 2.606,8. Il trend tra il primo settembre dell’anno scorso e quello di quest’anno è pari al -9,5 per cento.

Nella classifica generale, il capoluogo regionale in Sardegna è preceduto da Sassari, al sessantesimo posto con 14.811 denunce, ma con un’incidenza delle denunce ogni centomila abitanti di 3024,9. Nella seconda città dell’Isola il trend tra il primo settembre dell’anno scorso e quello di quest’anno è pari a -4,7 per cento.

Cagliari è preceduta anche da Nuoro di due posizioni, visto che è ottantaseiesima. Con 5.477 denunce ma con un’incidenza delle denunce ogni centomila abitanti di 2647,9. Nella seconda città dell’Isola il trend tra il primo settembre dell’anno scorso e quello di quest’anno è pari a -5,1 per cento.

La classifica, che si basa sull’elaborazione su dati Pubblica sicurezza-Ministero dell’Interno, si chiude con Oristano al centoseiesimo posto con 2.588 denunce, 1658,1 ogni centomila abitanti, il -13,2 tra il primo settembre dell’anno scorso e quello di quest’anno.

A livello nazionale aumentano i furti con destrezza del 2,5 per cento e le rapine in pubblica via (+ 24,6 rispetto al 2019.

