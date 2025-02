Classifica corta, per le sarde non è un bene  

Nove squadre in 8 punti, tra il decimo posto del Latte Dolce e l’ultimo della Costa Orientale Sarda. In mezzo le altre tre sarde di Serie D, e la salvezza che a undici turni dalla fine del campionato è diventata ormai per tutte le isolane l’obiettivo stagionale.

Che bagarre

I risultati della 6ª giornata di ritorno accorciano drammaticamente la classifica, rimettendo tutto in discussione. Perfino il Latte Dolce, che fino a qualche domenica fa veleggiava verso i playoff, rischia di essere risucchiato nella lotta per la sopravvivenza dopo la sconfitta subita dalla Cynthialbalonga. Lo 0-4 maturato in trasferta nell’anticipo di sabato è doppiamente pesante per i sassaresi: per il passivo di gol e perché è il terzo kappaò consecutivo. A quota 29 il margine sulla zona retrocessione si è ridotto a 5 punti, e con l’Atletico Uri al prossimo giro sarà scontro salvezza. Pure i giallorossi escono con le ossa rotte dal turno che li ha visti cedere 2-4 in casa della Sarnese dopo cinque risultati utili, una battuta d’arresto che costa alla squadra di Massimiliano Paba un passo indietro dal quattordicesimo al quindicesimo posto con 22 punti, a -2 dall’Olbia e a +1 sulla coppia Ilvamaddalena-Cos.

Bicchiere a metà

Nell’altro anticipo di sabato l’Olbia è riuscita a fermare sullo 0-0 la capolista Cassino, imbattuta dalla prima di campionato, ma per occasioni avute e risultati degli altri campi quel pareggio sa di bicchiere mezzo vuoto. Zé Maria prova a vederlo pieno. «È stata una partita di qualità e quantità. La squadra sta crescendo: quando non vinciamo l’importante è non perdere, che è quello che stiamo facendo. Dobbiamo continuare così», ha detto a caldo l’allenatore dell’Olbia, che resta a -3 dalla salvezza diretta ma ricomincia a sentire il fiato sul collo delle inseguitrici. Su tutte l’Ilvamaddalena, con cui ha perso all’andata e al ritorno, e in caso di aggancio sarebbe favorita dalla classifica avulsa. Il debutto in panchina di Sandro Acciaro frutta all’Ilva un 2-0 a domicilio al Terracina nello scontro diretto del turno che interrompe il filotto di tre sconfitte e vale il -1 dai playout e il -6 dalla salvezza diretta. I prossimi saranno mesi per cuori forti. In tutti i sensi.

RIPRODUZIONE RISERVATA