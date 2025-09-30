Classico e Tecnico nelle sedi storiche 

Dopo anni di pellegrinaggio, due storiche scuole di Carbonia tornano per certi versi nella loro casa d’origine: il liceo Classico rimetterà piede nelle sede di via Brigata Sassari e l’istituto tecnico Beccaria si ripresenterà nel plesso di via Umbria. L’auspicio manifestato dai dirigenti è che i tour per mezza Carbonia siano terminati.

Il provvedimento

È di questi giorni, infatti, l’ufficializzazione di un provvedimento che trapelava da tempo ma che ora confermano tutti i diretti interessati: l’indirizzo Classico del liceo Gramsci Amaldi, che da una decina di anni aveva sede in via delle Cernitrici (dove resteranno gli indirizzi Scientifico e Sportivo), tornerà nello storico edificio di via Brigata Sassari che è stato il primo plesso scolastico della città e che dagli anni Settanta ospitava il Classico quando questo corso di studi aveva autonomia scolastica prima dell’accorpamento con l’Amaldi. Al Classico farà compagnia pure il liceo Linguistico. Contestualmente lascerà via Brigata Sassari l’istituto Tecnico Beccaria, concludendo un pellegrinaggio che persiste dal 1992-‘93, quando il Beccaria nacque da una costola dell’istituto tecnico Angioy. Da allora è stato parte ospite nell’ex albergo operario (ora ostello del Cammino di Santa Barbara) di piazza Repubblica, ma con alcune classi anche in via Umbria-via Caresias (da cui ha dovuto traslocare per lavori di ristrutturazione) e per brevi periodi pure in spazi angusti dell’ex liceo Classico.

I commenti

Le esigenze delle scuole superiori (che agiscono sotto le direzione della Provincia) hanno avuto un peso e sono arrivate le nuove decisioni. «Per noi è un risultato importante – sottolinea la preside del Gramsci-Amaldi Emanuela Pispisa, che conta circa 900 studenti – perché da anni soffrivamo la carenza di spazi stante la crescita costante del nostro istituto». Il trasferimento dovrebbe avvenire entro pochi giorni, quasi certamente si dovrebbe completare entro ottobre. Palesa soddisfazione anche Giorgia Floris, preside del Beccaria che, da questa stagione, è amministrativamente accorpato alle professionali Ipia “Loi”: «Considerata la storia del Beccaria, si tratta dell’ennesimo trasferimento ma l’auspicio è che stavolta sia davvero l’ultimo: riteniamo che in via Umbria gli spazi siano sufficienti per le nostre attività e nostri preziosi laboratori, vi condurremo dieci classi e speriamo di potervi accedere presto». Di fatto, ad usufruire della nascente palestra che la Provincia sta costruendo nel giardino di via Brigata Sassari saranno i liceali. Dei traslochi in corso d’opera è al corrente anche il Comune: «Da un lato – analizza l’assessore alla Scuola Antonietta Melas - il Beccaria dovrebbe porre fine col ritorno in via Umbria a decenni di spostamenti, da un lato la storica sede di via Brigata Sassari si confermerà culla di studenti».

