Questo pomeriggio, alle 14.30, va in onda su Radiolina “Unione Cult” il programma condotto da Francesca Figus e Francesco Abate (nella foto) che questa settimana è dedicato alla nuova iniziativa editoriale “I Classici de L’Unione Sarda”.

Si tratta di otto romanzi che a partire da questo sabato (e sino al 2 settembre) ogni settimana si potranno trovare in edicola insieme a giornale al costo di 4,50 euro l’uno. Si parte con “La fattoria degli animali” di George Orwell che sarà raccontato in radio dal giudice e scrittore Mauro Pusceddu a cui L’Unione ha affidato il compito di proporre domani ai lettori un’analisi del libro. In collegamento anche la stilista e narratrice Patrizia Sardo Marras che racconterà, invece, “Alice nel paese delle meraviglie”.