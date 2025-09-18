VaiOnline
Orosei.
19 settembre 2025 alle 00:19

Classi sovraffollate, la sindaca chiede un’altra sezione 

Con la chiusura della scuola paritaria “Sant’Antonio abate”, a Orosei tantissimi bambini si sono riversati in quella pubblica, creando classi sovraffollate. Una situazione che rischia di compromettere l’equilibrio didattico della scuola dell’infanzia di Su Remediu.

A sollevare il problema è la sindaca Elisa Farris, che con una lettera all’assessora regionale all’Istruzione chiede una terza sezione. Attualmente, nel plesso di Su Remediu sono iscritti 55 bambini, distribuiti in sole due sezioni da 28 e 27 alunni. Una condizione che, secondo la prima cittadina, sta già mettendo a dura prova la qualità dell’insegnamento. Nonostante una richiesta agli uffici scolastici regionali, non è arrivata risposta. L’altra scuola dell’infanzia di Orosei, a Gollai, è già satura, con tre sezioni, diversi disabili e sette anticipatari. A sostegno della richiesta il consigliere regionale Sebastian Cocco, di Uniti per Todde, che ha definito «intollerabile» che ostacoli burocratici possano compromettere la qualità dell’insegnamento.

«In una realtà come Orosei, caratterizzata da una forte presenza di famiglie di diverse nazionalità, l’integrazione e la didattica devono essere garantite. L’ufficio scolastico regionale trovi una soluzione», dice.

