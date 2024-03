Classi per stranieri, Valditara «frainteso» 

Nessuna volontà di ghettizzare gli studenti stranieri. Al contrario: il ministero dellIstruzione pensa a progetti per consentirne la piena integrazione. Il ministro Giuseppe Valditara interviene dopo che l’Unione degli studenti ha definito razziste le sue proposte per gli studenti stranieri. «Sono stato frainteso», dice spiegando che il suo progetto, anche in base alle esperienze di altri Paesi europei, prevede per i ragazzi stranieri con importanti deficit in italiano e matematica un temporaneo insegnamento differenziato di queste due materie, in accompagnamento alle lezioni ordinarie e fino a un allineamento alle competenze già acquisite dal resto della classe; oppure, in alternativa, corsi pomeridiani obbligatori di potenziamento. Le due ipotesi dovranno comunque passare preventivamente il vaglio di un confronto, con attenzione alla salvaguardia dell’autonomia scolastica. La proposta del ministro è estremamente razzista e va ad allontanare e separare alcuni studenti dagli altri sulla base di un test somministrato a seconda della provenienza - aveva accusato Bianca Chiesa, coordinatrice del sindacato studentesco Uds - non possiamo accettare che le nostre scuole diventino luoghi di segregazione facendoli passare come metodi per garantire l’istruzione e non lasciare nessuno indietro».

