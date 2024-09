Classi Olimpiche, giornata finale 

Quella di oggi sarà la giornata finale del Campionato Italiano Classi Olimpiche che si sta svolgendo tra Marina Piccola e Su Siccu, dove si svolgono le regate Parasailing. Oltre 300 atleti e atlete hanno raggiunto il capoluogo sardo in cerca del titolo italiano, ciascuno per la propria categoria: i titoli sono nove, due di questi con il foil. Oggi pomeriggio l’anfiteatro di Marina Piccola accoglierà il pubblico per le premiazioni, in programma intorno alle 17. Sarà l’occasione per vedere da vicino alcuni degli olimpionici di Parigi 2024 e soprattutto per assistere alle premiazioni dei nuovi campioni italiani della vela, che proprio a Cagliari hanno regatato per questa mini-olimpiade tricolore, e che ha portato al Poetto i vertici della Federvela, dal presidente Francesco Ettorre alla già olimpionica e oggi direttore Tecnico Giovanile FIV Alessandra Sensini.

Se nei primi due giorni il vento si è fatto attendere, nella terza giornata il tanto atteso maestrale ha soffiato sulla costa di Cagliari, dove volge al termine quella che è stata la prima manifestazione di grande importanza del circuito Sardinia Sailing Cup.

Il vento, di intensità tra i 18 e i 25 nodi, ha consentito lo svolgimento delle regate di tutte le Classi.

