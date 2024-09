Classi-ghetto, ispettori alla Satta 

Dopo le polemiche sulle classi-ghetto, l’ufficio scolastico regionale ha inviato gli ispettori alla scuola Satta per fare chiarezza. Dovranno dirimere la controversia nata in seguito alla decisione della dirigente scolastica, Elizabeth Piras Trombi Abibatu, di inserire nella prima sezione dodici studenti stranieri e solo quattro italiani e nella seconda, invece, quindici bambini sardi e due stranieri. I genitori dei bambini stranieri avevano parlato subito di «classi ghetto», nonostante la scuola cagliaritana sia ben nota per il suo approccio inclusivo.

Atteso il rapporto

Il direttore scolastico provinciale, Peppino Loddo, ha commentato: «Appena appreso dei fatti dalla stampa, abbiamo subito contattato la dirigente e abbiamo inviato gli ispettori nella scuola per esaminare la situazione sul posto e comprendere le ragioni di questa scelta. Ora, prima di esprimerci definitivamente, dobbiamo necessariamente attendere il rapporto dell’ispezione».

Lunedì si è riunito il collegio docenti ed è probabile che si sia discusso della ricomposizione delle classi, ma al momento tutti mantengono il massimo riserbo. Oggi è previsto un incontro con i genitori e probabilmente ci saranno novità.

Le critiche

Le critiche sono arrivate inizialmente dai genitori delle alunne e degli alunni stranieri, che temono un isolamento dei propri figli. Tuttavia, anche tra i docenti e nei corridoi della scuola si è creato un clima di malcontento. Dall’altra parte, però, molte famiglie italiane, qualora le classi venissero riorganizzate, minacciano di trasferire i loro figli in un’altra scuola.«Così avremmo perso una classe», ha detto nei giorni scorsi la dirigente, sicura di aver agito in modo corretto, evidenziando che si correva il rischio di perdere anche insegnanti e collaboratori, «ma soprattutto non avremmo accolto le richieste delle famiglie, visto che i genitori dei bambini stranieri all’atto dell’iscrizione a gennaio hanno chiesto il tempo pieno per questioni di organizzazione familiare». Quindi: pranzo in mensa e uscita alle 16 e iscrizione nella sezione A. Per quando riguarda la B invece «le famiglie italiane volevano questa sezione perché sperimentale e soprattutto per la presenza di insegnanti che avrebbero voluto per i propri figli», aggiunge la dirigente scolastica, che precisa: «Davanti a queste necessità abbiamo composto le classi. Ma non c’è stata alcuna ghettizzazione». Ora l’ultima parola spetta all’ufficio scolastico regionale.

