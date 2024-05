Classi del Fermi primeggiano in matematica 

Il liceo Fermi di Nuoro trionfa con un primo e secondo posto nella finale regionale del Rally matematico transalpino a Sassari. L’evento si è svolto il 22 maggio nell’istituto di istruzione superiore “Devilla” di Sassari e ha visto tra i vincitori le classi seconda C e prima Q, che hanno ottenuto rispettivamente il primo e secondo posto nella finale regionale. Il progetto Rally matematico transalpino (Rmt) consiste in un confronto tra classi, che vanno dalla terza elementare sino al secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, sulla risoluzione di problemi matematici.

Tale competizione si svolge in Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Svizzera ed è organizzata dall’associazione Rally matematico transalpino (Armt) con sede in Svizzera. Si tratta di gare di classi, in cui ogni studente contribuisce secondo le proprie capacità, rendendo così la competizione un metodo didattico inclusivo per l’apprendimento. Si articola in quattro fasi: a gennaio una prova di allenamento, a febbraio la prima prova, a marzo la seconda e la finale regionale a maggio con le classi che hanno ottenuto i punteggi più alti nelle due prove precedenti. Il liceo Fermi festeggia dunque un altro traguardo, affermandosi come eccellenza educativa.

