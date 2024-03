«Classi con più italiani e meno stranieri» 

Nelle aule scolastiche «la maggioranza degli alunni deve essere italiana»: basta classi con troppi studenti stranieri. I valori della Costituzione - assimilando la quale si costruisce una società ordinata, altrimenti è melting pot - possono essere appresi più facilmente se i ragazzi stranieri «studieranno in modo potenziato l'italiano se non lo conoscono bene, se nelle scuole si insegnerà approfonditamente la storia, la letteratura, l'arte, la musica italiana, se i genitori saranno coinvolti nell'apprendimento della lingua e della cultura, senza vivere in comunità separate». Così la pensa il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. Questo, dopo che 24 ore prima il vicepremier Matteo Salvini, leader della Lega e suo compagno di partito, aveva definito «un arretramento» la chiusura di una scuola per il Ramadan e aveva proposto la quota massima «del 20% di stranieri in una classe».

La bufera mediatica

Il riferimento del ministro dei Trasporti è alla chiusura il 10 aprile, giorno di fine Ramadan, dell'istituto Iqbal Masiq di Pioltello, nel Milanese, al centro di una bufera mediatica. Le parole di Salvini e Valditara giungono dopo che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha apprezzato i docenti e gli organi di istituto a Pioltello svolgono «nell'adempimento di un compito prezioso e impegnativo».

Polemica tra schieramenti

La maggioranza appoggia il ministro dell'Istruzione: «Bene Valditara, va esorcizzato il rischio banlieu e Molembeek, perché il brodo di cultura dell'intolleranza nasce nei ghetti urbani», dice Fabio Rampelli e concorda Maurizio Gasparri. Forti critiche, dal Pd: «Quelli di Valditara - dice la capogruppo dem nella commissione Cultura della Camera e responsabile scuola del Pd, Irene Manzi - sono sproloqui. Il ministro dell'Istruzione è ormai il megafono di Salvini. Questa crociata contro i ragazzi con background migratorio è stucchevole. Invece di fare propaganda, il Governo indichi le proposte per l'inclusività scolastica». La proposta del ministro è bocciata dalla Flc Cgil: «Idea fuori dal tempo» per Gianna Fracassi, segretaria generale, «non tiene conto della composizione dell'attuale società e del ruolo unificante della scuola».

Il limite di stranieri

In realtà, esiste da tempo un numero limite di studenti stranieri per classe. Secondo la circolare del gennaio 2010 del ministero dell'Istruzione all'epoca guidato da Mariastella Gelmini, il numero di alunni stranieri con una ridotta conoscenza della lingua italiana non deve superare il 30% degli iscritti in ogni classe e in ogni scuola, ma ci sono deroghe. Nel 2021/22, il 7,2% delle scuole aveva più del 30% di studenti stranieri, mentre le scuole con zero stranieri erano il 18%, con grandi differenze tra regioni: quella con più scuole senza studenti stranieri è la Sardegna, mentre al nord la percentuale di classi che sfora il 30% è alta soprattutto in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Ci sono scuole, «soprattutto nelle periferie, in cui la popolazione straniera supera spesso il 50%», osserva il segretario lombardo di Uil Scuola, Abele Parente. E per il sindaco di Firenze Dario Nardella, «se davvero Salvini pensa di espellere dalle scuole i bambini e le bambine straniere, penso che non conosca il Paese reale. Dove li dobbiamo mandare? A casa di Salvini?».

