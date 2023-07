Classi alla scuola dell’infanzia, genitori e Comune all’attacco 

La richiesta è chiara: «Vogliamo due classi, non una con tanti bambini di età diverse». A Riola genitori e Comune contestano l’Ufficio scolastico provinciale che nella scuola dell’infanzia di via Roma, per il prossimo anno scolastico, vorrebbe istituire una sola classe. Significherebbe mettere assieme 29 bambini dai 3 ai 5 anni.

«Una follia - dice l’assessore all’Istruzione Davide Demontis - I programmi sono diversi, come anche i tempi di apprendimento. Le stesse insegnanti non vorrebbero lavorare con una sola classe. Dal Comune tra pochi giorni partirà una richiesta scritta per evitare questa scelta. Il dirigente Paolo Figus ha promesso di intervenire per venire incontro alle tante famiglie che si oppongono a questa decisione». Demontis spiega inoltre quali sarebbero i problemi: «Ci sono bambini che non hanno frequentato il nido e che arriverebbero per la prima volta all’interno di una scuola con compagni più grandi di due anni. Quelli di cinque anni invece, che devono seguire un programma apposito per prepararsi alla scuola primaria, potrebbero essere rallentati dai più piccoli». C’è poi il malumore delle famiglie. «Molti genitori – aggiunge Demontis – dicono di voler trasferire i figli in altre scuole mentre il Comune per le scuole sta investendo tanto. Potrebbe esserci il pericolo di chiusura della scuola. Attendiamo rassicurazioni».

