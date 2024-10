Classe 1974, festa tra ricordi e solidarietà 

Questa domenica si sono ritrovati in settanta, i “ragazzi di mezza età” della Classe 1974 di Villacidro, per festeggiare tutti insieme i loro cinquant'anni. Il punto di incontro in uno dei monumenti storici più caratteristici del paese, il Lavatoio pubblico, che il gruppo ha scelto per la foto ricordo della serata.

«Ci siamo incontrati tutti nel sagrato della chiesa di Santa Barbara, in cui è stata celebrata una messa in onore di noi cinquantenni e in suffragio dei nostri coetanei che purtroppo ci hanno lasciati troppo presto, a cui abbiamo dedicato un ricordo e una preghiera» raccontano. «Per mantenere vivo il ricordo di chi non c'è più – continuano – abbiamo messo a dimora nella zona di Castangias, un luogo caro ai villacidresi, cinque piante di cedro atlantico».

La serata è proseguita e in chiusura i partecipanti hanno voluto offrire una quota partecipativa, che tutti insieme hanno deciso di donare al gruppo scout della Madonna del Rosario per supportare i progetti futuri delle nuove generazioni. Una decina di giorni fa, gli scout insieme ad altri volontari si sono impegnati nel ripristino del dipinto murale sulla parità di genere e contro la violenza sulle donne, vandalizzato con scritte omofobe lo scorso 7 ottobre.

RIPRODUZIONE RISERVATA