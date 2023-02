Class action per i parcheggi 

Una class action per dire no a un altro “furto” di parcheggi a Stampace. Il comitato dei residenti capeggiato da Adolfo Costa questa volta è sul piede di guerra per tre pedane che i gestori dei bar e dei locali di corso Vittorio Emanuele starebbero per installare nella parte finale, quella percorribile anche dalle auto. Uno “scippo” per il comitato: ogni dehors occupa tre stalli. Nove in tutto quindi, troppi per un quartiere affamato come mai di parcheggi. Ecco perché «visto che la politica ha fatto orecchie da mercante, percorreremo tutte le strade legali per tutelarci, compreso rivolgerci a un giudice per tutelare i nostri diritti».

No alle pedane

«Vogliono installare tre dehors per tavoli e altro a metà del Corso», afferma Adolfo Costa. «In 60 metri nove parcheggi. Abbiamo saputo delle istanze presentate dai gestori dei locali per ottenere l’autorizzazione a occupare lo spazio pubblico nella parte del Corso non pedonalizzata. Perché nessuno pensa a noi che qui ci viviamo, oltretutto una “zona morta”, tagliata fuori dalla movida?», si chiede il referente del comitato Residenti Stampace. «Noi protestiamo, mettiamo in evidenza i nostri problemi e i nostri disagi, ma nessuno a Palazzo Bacaredda ci prende in considerazione».

Le promesse

I parcheggi nel centro storico valgono oro. Il Comune non riesce a mettere a disposizione degli automobilisti i centinaia di posti che attendono solo di essere aperti. I parcheggi ci sono ma, nonostante le promesse, rimangono un miraggio che fa infuriare i residenti.