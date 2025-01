Clara e la “Febbre” come metafora della nostra vita 

«Io, consapevole come donna e come artista. Con questa premessa Clara si prepara a tornare in gara sul palco dell'Ariston per il secondo anno consecutivo. Il brano con cui si esibirà è “Febbre”. «No, non sono più agitata rispetto al mio debutto. Anzi, forse l'anno scorso ero più in ansia, perché non sapevo cosa mi attendeva. Ora invece so più o meno come andranno le giornate, che tipo di lavoro mi attende. E ho maggiore consapevolezza di quello che voglio portare sul palco e di come cantarlo».

“Febbre”, prodotto da Dardust, parla di emozioni e sentimenti contrastanti che avvengono dentro di noi quando si insegue qualcosa, che sia un sogno o semplicemente il percorso della vita. Racconta come sia importante trovare la versione migliore di se stessi anche tramite gli alti e bassi, proprio come la febbre che sale e scende. “Febbre” «è utilizzata come metafora, per esplorare la realtà che viviamo tutti i giorni. È la febbre collegata all'amore e alla cura verso se stessi", racconta la giovane classe 1999 che l'anno scorso si distinse con “Diamanti Grezzi”, dopo aver raggiunto il successo con la serie tv “Mare Fuori” e la vittoria a Sanremo Giovani. «Ci sono stati anche momenti in cui mi sono sentita un pesce fuor d'acqua. Spesso il nemico peggiore di noi stessi siamo proprio noi».

