Clamoroso, Luka Doncic va ai la Lakers 

LOS ANGELES. Colpo di mercato dei Los Angeles Lakers: da Dallas arriva Luka Doncic mentre fa il percorso inverso Anthony Davis, uno scambio tra due delle più importanti stelle dell'Nba. La notizia è stata riportata nella notte da diversi media statunitensi. Nella maxi operazione, che coinvolge anche gli Utah Jazz (a cui vanno Jalen Hood-Schifino e due seconde scelte al Draft), finiscono anche Maxi Kleber e Markieff Morris, che vanno ai Lakers, mentre Max Christie e la prima scelta del 2029 dei Lakers vanno a Dallas. A confermare lo scambio è stato Nico Harrison, General Manager dei Mavericks: «Credo che la difesa vinca i titoli. Credo che prendere uno dei migliori lunghi difensivi e un giocatore da All-NBA con una mentalità difensiva ci dia una chance migliore per vincere. Siamo costruiti per vincere sia ora che nel futuro». Luka Doncic, che al momento è fuori per un infortunio al polpaccio, potrà dunque giocare al fianco del suo idolo, LeBron James.

Sabato notte intanto i Los Angeles Lakers hanno vinto al Madison Square Garden 128-112 contro New York trascinati dalla decima tripla doppia stagionale di LeBron. Minnesota è caduta rovinosamente in casa con Washington, che ha interrotto così una striscia di 16 sconfitte in fila. Oklahoma ha superato i Sacramento Kings 144-110 con Aaron Wiggins autore di 41 punti e 14 rimbalzi. I Denver Nuggets grazie al solito Nikola Jokic (28-13-17) si sono imposti 107-104 in casa dei Charlotte Hornets alla loro quarta sconfitta di fila.

