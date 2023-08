Clacson, motori e applausi per Giacomo 

Il vento non ha permesso alle lanterne cinesi di volare nel cielo di Assemini per ricordare Giacomo Puddu, il 23enne morto martedì pomeriggio sulla Sp 92, e i palloncini bianchi sono stati portati via velocissimi dalle folate, ma questo non ha tolto nulla all'emozione profonda di ieri pomeriggio. Il momento più intenso quando mamma Silvia, dopo il rito funebre, è andata a salutare gli amici di suo figlio stringendo tra le mani una bella foto di Giacomo in una cornice d'argento: l’ha sollevata davanti al corteo di moto e motorini che si erano riuniti sul sagrato della chiesa di San Pietro e a quel punto è scoppiato un applauso fragoroso. In tanti non sono riusciti a trattenere le lacrime. «Vorrei ringraziare tutti», ha detto Silvia Suella, che a malapena si reggeva in piedi: «Questi ragazzi, tutte le persone che sono venute qui in chiesa e tutti coloro che in questi giorni ci sono stati così vicini. Vorrei parlare di Giacomo ma non ce la faccio».

Stretti nel dolore

Per tutto il funerale le due donne della vita di questo ragazzo volato via troppo presto, sua mamma Silvia e la sua adorata fidanzata Jenny, si sono tenute strette cercando di consolarsi a vicenda. Accanto a loro papà Giuseppe, al quale è toccato l'atroce compito di riconoscere il suo unico figlio in quel corpo incastrato sotto l'autocisterna contro la quale il suo scooter è andato a schiantarsi martedì.

L’omelia

Don Paolo Sanna, il parroco, ha invocato per loro la consolazione divina, visto che non è umana la capacità di consolare da un dolore così profondo, facendo però riferimento, neanche troppo velatamente, alle responsabilità sull'incidente, quelle sì umane, come per esempio la sicurezza delle strade, per chiarire le quali ci sarà tempo. Il sacerdote ha invece raccomandato ai giovani presenti di non farsi prendere dagli inevitabili pensieri negativi di questi giorni ma, al contrario, di progettare il proprio futuro e programmare la propria vita nel bene, proprio come stava facendo Giacomo con la sua amata fidanzata.

Gli amici

Dopo la messa, sul piazzale davanti al portone della chiesa, tanti cuscini di fiori candidi e tanti asseminesi che, nonostante il gran caldo (la cerimonia è cominciata alle 15), hanno deciso di manifestare la propria vicinanza a una famiglia numerosa (Giuseppe, il padre di Giacomo, è il più giovane di undici figli) e unita. Così come unito e numeroso è il gruppo di amici che, disposti in fila, ha tributato a Giacomo un saluto suonando i clacson e facendo ruggire i motori.

Al funerale era presente anche il sindaco: «Ho ritenuto giusto esserci – ha spiegato Mario Puddu – perché quando si muore così giovani, a causa di un incidente così tragico e sfortunato, rimane colpita tutta la comunità e io la rappresento».

