Clacson e striscioni, l’ira delle campagne davanti alle vetrine 

«Non ci muoviamo da qui fino a quando non avremo risposte, siamo pronti ad andare a Roma». Sono sempre più determinati a far sentire la propria voce, gli allevatori e gli agricoltori che da martedì sono accampati davanti al molo Dogane del porto di Cagliari per protestare contro le politiche agricole dell'Unione europea. Intanto ieri diversi trattori, scortati dalla polizia locale, hanno sfilato fino a via Alghero: bandiere dei Quattro Mori in testa, luci e clacson ad attirare l’attenzione dei cagliaritani. Ad aprire il corteo il trattore di Giorgio Ghiani, coltivatore di cereali e foraggio a Guasila, adibito a carro funebre che trasporta una bara e il necrologio “È morto il comparto agricolo”.

La mobilitazione

Il presidio organizzato dal comitato “Riscatto agricolo” e dal Movimento Pastori Sardi dunque resiste e continua a oltranza, non è da escludere però che martedì prossimo arrivino altri manifestanti da tutta l’Isola. «Stiamo ancora valutando, è tutto in divenire e tutto dipende dalle risposte che ci daranno», afferma Roberto Congia, referente del comitato “Riscatto agricolo”. Intanto da ieri in via Riva di Ponente, ai lati della strada, a catturare l’attenzione degli automobilisti sono comparsi anche due striscioni con le scritte: “La guerra è di tutti non solo la nostra. È per tutti” e “No agricoltura, no cibo, no futuro”.

Nessun blocco dei tir

«Ancora nessuno ci ascolta. Non siamo venuti qui in gita, ma perché siamo ormai stanchi», incalza Andrea Cinus del Movimento pastori Sardi, allevatore a Teulada. «Sono molto rammaricato, ci aspettavamo più solidarietà dai cittadini, invece, ora ci stanno quasi accusando di essere responsabili dell’aumento dei prezzi di frutta e verdura nei supermercati. Non è così, speculano sulle nostre spalle».Da quando è iniziato il presidio, infatti, i manifestanti hanno solo rallentato l’ingresso e l’uscita dei tir dal molo, creando qualche disagio alle auto in arrivo nel capoluogo dalle strade statali 130 e 195 e qualche ritardo alle navi in partenza per la Penisola, ma nulla di più.

Lavoro da valorizzare

«Non possiamo abbandonare i campi e gli animali e quindi arriviamo a scaglioni, ma siamo qui per rappresentare il malessere delle campagne, un malessere che è di tutti. La nostra è una battaglia fatta per ottenere ciò che ci spetta: meno burocrazia e il riconoscimento del nostro lavoro», conclude Congia.

