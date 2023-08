Cks Le Saline, 15 medaglie tricolori 

Spedizione trionfale per la Sardegna ai campionati italiani giovanili di canoa/kayak nel weekend a Castel Gandolfo. Merito soprattutto del Cks Le Saline di Cagliari, che ha portato a casa quattro titoli (tre nello sprint), sette argenti e quattro bronzi, che si sommano ai tre bronzi del Circolo Nautico Oristano. In gara anche il Cus Cagliari (in finale con Scroccu/Pingiori nel K2 200 ragazze).

A laurearsi campioni italiani sono stati il C4 Junior (Matteo Cocco, Fabio Dessì, Pietro Incani, Giulio Pani) che in 39”59 ha battuto per 7 centesimi sui 200 le Fiamme Oro reduci dai Mondiali, Fabio Dessì (C1 200, con l’oristanese Gianmarco Serra quarto), il C2 Junior femminile 200 metri di Valeria Contu e Cinzia Pani e il C2 Ragazzi misto con la stessa Contu e Cocco sui 500. Argenti tra gli Juniores per il C1 200 (Giulio Pani), il C2 1000 (Pani con Pietro Incani), il C4 500 (Cocco, Dessì, Incani, Pani), il C1 1000 (Cocco) e il C2 misto 500 (Cinzia e Giulio Pani). Secondi nella “Ragazzi”, i C1 di Matteo Cocco (1000) e di Valeria Contu (200, con Cinzia Pani 7ª, e 500).

Sul terzo gradino del podio, quattro singoli: Mattia Nonne (K1 U23, 1000), i C1 500 ragazzi di Fabio Dessì e Cinzia Pani, il C1 1000 dello Junior Incani e, per il Cn Oristano, il K1 di Maria Elena Murtas (nei 200 e 500) e il C2 1000 Ragazzi di Giovanni Pira/Gianmarco Serra.

