Civraxu, una sagra col bollino di qualità 

L’Unione nazionale Pro Loco d’Italia ha riconosciuto la Sagra del civraxu come Sagra di qualità, unico marchio di questo tipo nel Medio Campidano, otto nel resto dell’Isola. Una certificazione che riempie di soddisfazione la città di Sanluri. «L’impegno di valorizzare il nostro pane tipico – ricorda l’assessore al Turismo Fabrizio Collu – è iniziato ormai da tempo. La carta vincente 5 anni fa, quando la Festa del borgo è diventata anche Sagra del civraxu. Un binomio che esalta gli eventi che promuovono i prodotti tipici storicamente legati al territorio, rappresentativi della storia e della tradizione e che, allo stesso tempo, punta alla promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali».

Il marchio, disciplinato da un regolamento, è arrivato dopo una vera e propria verifica sul campo, compiuta dagli ispettori inviati dall’Unpli lo scorso settembre, durante la sagra annuale. «L’attribuzione del titolo – ricorda l’ispettore Giampaolo Manca di Samassi – prevede il possesso di una serie di requisiti, 120 in tutto, indispensabili per l’iscrizione a un apposito albo nazionale ed europeo. Uno sforzo non indifferente compiuto dall’Unpli per garantire i visitatori dal punto di vista della qualità e della tipicità dei prodotti col marchio di qualità». Un passo in più nella leggendaria storia del “Pai de seddori”, prodotto con semola di grano duro, re incontrastato della festa del borgo, prossimo all’appuntamento di primavera nella capitale, a Palazzo Madama per la cerimonia di premiazione della “Sagra di qualità”. ( s. r. )

