Civraxiu, rinascono i forni pubblici 

Forni pubblici per cuocere il pane tipico di Sanluri, il civraxiu. Ripartono i lavori per un valore di 150mila euro dello stralcio di completamento del progetto di sistemazione dell’area che confina col Museo del pane.

Gli storici magazzini oleari dell’antico frantoio verranno recuperati e trasformati in forni comunitari a legna per sfornare il civraxiu e i tipici dolci sardi, ma anche per una mini fiera espositiva e un centro di formazione. Un luogo che possa coniugare tradizione, cultura, socialità, decoro e sicurezza, compromessa dagli immobili abbandonati da oltre un secolo. Il cantiere ha subito un rallentamento a causa di una variante al progetto iniziale, obbligata dal rischio crollo dei muri ancora in piedi delle costruzioni. Verranno rifatti in pietra, senza apportate modifiche sostanziali al vecchio stile.

«Il progetto – ricorda l’assessore comunale al Patrimonio, Paolo Usai – ha come obiettivo la fruibilità degli edifici, mediante interventi mirati all’utilizzo dell’area a fini culturali e sociali. Stiamo cercando di dare una grande accelerata a tutti i progetti in campo per restituire al più presto ai cittadini aree abbandonate che abbelliscono anche la città».

RIPRODUZIONE RISERVATA