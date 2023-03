«Civitavecchia-Arbatax, i gestori non giochino al ribasso» 

Il capitolato della gara per la tratta Civitavecchia-Arbatax-Cagliari prevede un minimo di frequenza: servizio trisettimanale, con almeno due approdi intermedi ad Arbatax distanziati di almeno due giorni. Con la proroga della concessione a Grimaldi, gli armatori hanno tempo per presentare offerte fino al 5 maggio prossimo. L’appalto da 42,4 milioni di euro sarà triennale. Soddisfazione è stata espressa da Salvatore Deidda, 46 anni, e Nicola Salis (44), esponenti di Fratelli d’Italia: «Abbiamo mantenuto l’impegno e questo grazie al lavoro del ministero delle Infrastrutture che si è prontamente attivato per il futuro della linea Civitavecchia-Arbatax-Cagliari. Più cabine e più disponibilità di posti. Siamo impegnati, nonostante questo, a lavorare per migliorare ancora, collaborando con gli armatori ma anche con enti locali e imprese per il trasporto delle persone e delle merci e lo sviluppo della portualità». Interviene anche il consigliere regionale Pd Salvatore Corrias (49): «Confidiamo che chi si aggiudicherà la gestione, visti gli importi, lo faccia senza giocare al ribasso. Conta, per noi ogliastrini, in un contesto di gravi difficoltà sul versante della mobilità regionale e interregionale, che si renda un servizio adeguato ai tempi e alle esigenze dei cittadini». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA