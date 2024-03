Civiltà egee, il polo di studi cerca un direttore 

Nel 2019 l’apertura in città del Centro internazionale per la ricerca sulle civiltà egee. Nato dalla collaborazione fra l’Università di Sassari, il Consorzio Uno e il Comune ha la sede nel museo Antiquarium. Nei giorni scorsi il Palazzo degli Scolopi ha pubblicato l’avviso di selezione per la formazione di una graduatoria utile al conferimento di incarico professionale triennale di direttore scientifico, al posto di Massimo Perna, docente dell’Ateneo di Sassari. «Circe è un istituto che svolge attività di ricerca archeologica ed epigrafica sulle scritture egee con Grecia e Cipro, ma anche ricerche linguistiche e storiche, collabora con gli studenti della Scuola di specializzazione in Beni archeologici di Università e con studenti, ricercatori e docenti dei Centri di ricerca italiani e stranieri», spiega l’assessore alla Cultura, Luca Faedda. Per partecipare alla selezione, oltre ai requisiti specificati nel bando pubblicato sul sito www.comune.oristano.it, «occorre essere in possesso di laurea magistrale o equipollente laurea specialistica, della facoltà di lettere e Filosofia indirizzo classico, orientamento archeologico, dottorato di ricerca in Civiltà Egee conseguito in Italia o in una Università straniera», precisa Faedda. Le domande entro martedì 26. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA