Civico, monumento nel cuore di Castello sbarrato da tre anni 

Il Teatro Civico di Castello si colloca perfettamente tra le transenne del bastione di Saint Remy e gli scavi incompiuti di Santa Caterina. Chiuso da tre anni, è l’ennesimo monumento al degrado che caratterizza il capoluogo. Certo non un bello spettacolo per i turisti che si avventurano tra via Università e via De Candia.

Il Teatro regio fu realizzato nel XIX secolo al posto del precedente teatro ligneo, dall'architetto piemontese Saverio Belgrano di Famolasco su commissione del marchese Zapata di Las Plassas. Nel 1831 fu acquistato dal Comune – e divenne civico - per 30.000 lire e destinato all’opera lirica. I lavori furono conclusi nel 1835 da Gaetano Cima. Il nuovo teatro venne realizzato in stile neoclassico e fu inaugurato il 2 ottobre 1836, in onore del compleanno del re Carlo Alberto. Il 26 febbraio 1943, durante la seconda Guerra mondiale, un bombardamento degli alleati lasciò intatte solo le mura.Dopo 60 anni di abbandono il teatro fu ricostruito grazie ai 2,5 milioni di euro stanziati dalla Giunta guidata da Emilio Floris. Dopo alcuni anni di attività, dal 2020 è chiuso. (a. a.)

