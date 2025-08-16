VaiOnline
Cultura.
17 agosto 2025 alle 01:16

Civici e Archeologico, la domenica al museo   

Un’offerta variegata con le mostre alla Galleria Comunale, al Palazzo di Città, al Museo di Arte Siamese “Stefano Cardu”. Ma anche la storia antica della Sardegna al Museo Archeologico e la bellezza della Pinacoteca.

Tutti aperti

Una domanica da trascorrere al museo, per chi non va al mare. Ai Giardini Pubblici, la Galleria Comunale d’Arte ospita un’ampia raccolta di opere d’arte del Novecento. L’esposizione permanente comprende la Collezione Ingrao, costituita dalle opere dei più grandi maestri italiani del Novecento. Il Palazzo di città fino al 26 ottobre ospita invece un’importante retrospettiva dedicata alla grande fotografa Letizia Battaglia, dal titolo “Letizia Battaglia. Senza Fine”, curata da Paolo Falcone e organizzata da Electa. Lo “Stefano Cardu” ospitato tra le mura della Cittadella dei Musei offre una straordinaria collezione di pezzi artistici di origine e di culture asiatiche differenti. Si tratta di opere e preziosi oggetti portati a Cagliari nei primi anni del Novecento dal cagliaritano Stefano Cardu, alla fine del suo avventuroso viaggio nell’estremo Oriente. In tutti i musei civici oggi sono in programma le visite guidate alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee.

L’Archeologico

Aperto dalle 8.30 alle 19.30 (biglietteria aperta fino alle 18.45), il museo Archeologico propone oltre 4000 oggetti che raccontano una storia lunga quasi 7000 anni, dalla Preistoria all’Alto Medioevo, dalle dee madri neolitiche ai bronzi nuragici, dai gioielli fenici e punici alla statuaria romana per arrivare agli oggetti di culto di epoca bizantina.

