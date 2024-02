Civati: «Un nuovo modello politico» 

«Bisogna dare fiducia a chi ha piani per il futuro, a chi assicurerà una rappresentanza politica democratica e trasparente, diversa dal modello cui vi hanno abituati negli ultimi cinque anni». Lo ha detto a Monastir da Pippo Civati, fondatore e primo segretario di Possibile, arrivato nell’Isola per la chiusura della campagna elettorale della sindaca Luisa Murru, che è candidata al Consiglio regionale nella lista Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno di Alessandra Todde presidente.

«Nel momento in cui la politica affronta una delle sue crisi peggiori, dove la popolazione fatica a sentirsi rappresentata», è stata l’investitura di Civati, «poter contare su personalità come quelle di Luisa Murru è confortante». La sindaca ha esposto la sua visione di Sardegna per i prossimi cinque anni: «Chiudo la campagna nel mio paese, dove tutto è iniziato, con l’intento di cambiare in meglio la condizione della mia comunità».

