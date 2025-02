Ciusa, la protesta si sposta in Comune:  «La scuola non è pronta» 

Oggi porteranno i bambini a scuola ma c’è il rischio che molti genitori non li lascino a mensa. Restano elevate, nonostante l’incontro col sindaco e i tecnici del Comune, le perplessità delle famiglie degli scolaretti delle elementari Ciusa: i circa 80 bambini erano da mesi ospiti delle medie di via Dalmazia per consentire lavori nella loro sede di via Lombardia, consistiti nella posa di un sistema di climatizzazione, del contro-soffitto, la sistemazione della sala mensa e (ad opera della Provincia) ripetute derattizzazioni. Nel giardino è in costruzione un asilo.

Al rientro i genitori hanno trovato condizioni ritenute non confacenti con la presenza di alunni: macchie di umidità in mensa, polvere su pavimenti e palestra, arredi danneggiati, dissesti nella pavimentazione esterna e in giardino, la convivenza considerata non facile col cantiere dell’asilo. Ieri i genitori di 4 classi su 3 non hanno mandato i figli a scuola. Il Comune ha iniziato a porre rimedio ad alcune situazioni e le completerà entro lunedì (fra cui la pulizia della palestra, tinteggiature ove occorre, stalli per disabili, altre riparazioni). Ma i genitori insistono su un punto: «Se alcuni interventi si faranno adesso – hanno rimarcato ieri durante l’incontro col sindaco Fabio Mureddu, Elisa Caria e Alberto Rombi – perché la fretta di far tornare i bambini? Non era più semplice verificare prima le condizioni generali?». Pietro Morittu ha garantito gli interventi, affermato che «in mensa non è stata riscontrata muffa ma una possibile risalita di umidità forse legata a un recente nubifragio, e il cantiere è in sicurezza».

