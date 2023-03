“Ciusa”, gli alunni coinvolti nella Jerusalema challenge 

La Jerusalema Challenge di E-ducare, che coinvolge in una danza sulle note di una hit di qualche estate fa bambini e ragazzi di diverse nazioni, arriva nella scuola Secondaria di 1° grado Francesco Ciusa di Sarroch, dove verranno coinvolti tutti gli studenti della prima media. Hanno appena preso il via le lezioni per coordinare i passi della sfida, curate da Silvia Paola Lai, ex campionessa sarda di ginnastica artistica e coordinatrice territoriale di E-ducare, e dalla professoressa di Educazione fisica, Daniela Decortes.

L’iniziativa, promossa dall’associazione onlus irlandese, ambisce a far danzare assieme bambini e ragazzi che provengono da realtà geografiche ed economiche diverse, ma anche a superare ogni senso di inadeguatezza, ad integrare ed accogliere la diversità, per lavorare tutti insieme creando un progetto solidale.

E-ducare, fondata dall’italiano Pierluigi Coscia, si occupa proprio di restituire l’infanzia e garantire il diritto all’istruzione ai bambini in difficoltà in Irlanda, Vietnam e Tanzania.

Il progetto ha già coinvolto nell’Isola gli alunni degli istituti Benedetto Croce di Pula e Dante Alighieri di Muravera, e in Tanzania i bimbi ospitati in un orfanotrofio. (i. m.)

