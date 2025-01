City-Real, fuori una delle ultime regine 

A Glasgow avevano smesso di ridere mercoledì sera, quando quelli del Celtic (i Rangers sono già agli ottavi, ma in Europa League) avevano realizzato che avrebbero pescato Real Madrid o Bayern Monaco. A Manchester (lato City) e Madrid (sponda Real) hanno cominciato a imprecare ieri poco dopo mezzogiorno. Il sorteggio del gran cerimoniere Giorgio Marchetti ha messo insieme nei sedicesimi le vincitrici delle ultime tre edizioni della Champions League (una delle quali finalista della precedente). Tra Real Madrid (15 titoli) e Manchester City è una finale anticipata, anche se questa sfida non è mai stata finale. Si sono incrociati tre volte nelle ultime edizioni. Memorabili le semifinali del 2021-22: il Real perde all’Etihad 4-3 ed è sotto 0-1 al Bernabeu all’89’ ma Rodrygo segna due gol in due minuti e, nei supplementari, Benzema completa l’opera, consentendo ad Ancelotti di eliminare Guardiola, odiatissimo rivale catalano. Nel 2022-23 rivincita del City che domina la semifinale (1-1, 4-0); infine, l’anno scorso, nei quarti, il Real passa ai rigori e si invola verso la decimoquinta . Perciò sarà il quarto incrocio in quattro anni, ricordando che nelle precedenti edizioni è stata davvero una finale anticipata, perché chi ha passato il turno poi ha sollevato il trofeo.

In totale, sono invece 12 i confronti in Champions con 4 successi a 3 per gli inglesi (21 gol a 18) e 5 pareggi, ma con 4 passaggi del turno a due per i bianchi di Spagna. Dettaglio non trascurabile, nel doppio confronto in programma a febbraio, il City, che si è qualificato soltanto all’ultima gara, dovrà giocare il ritorno in trasferta. E, si sa, 90 minuti al Bernabeu possono essere molto lunghi... ( c.a.m. )

