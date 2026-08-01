City of Cagliari, per la prima volta senza la Dinamo 

Per la prima volta in sedici edizioni, il City of Cagliari si giocherà senza la Dinamo Sassari. Il tradizionale torneo precampionato del PalaPirastu, in programma sabato 12 e domenica 13 settembre, terrà comunque alta l’asticella dello spettacolo: sul parquet di via Rockefeller ci saranno tre formazioni di Eurolega come Hapoel Tel Aviv, Asvel Villeurbanne e Bayern Monaco, oltre alla neonata Maxima Roma, attesa al debutto in Serie A dopo aver rilevato il titolo sportivo di Brescia.

Fine di un’era

Dal 2011, anno della prima edizione, il PalaPirastu si era sempre colorato di biancoblù. Il City of Cagliari ha battezzato alcune delle stagioni più memorabili della formazione sassarese: dall'era di Meo Sacchetti e dei cugini Diener fino alla Dinamo targata Pozzecco, passando naturalmente per gli eroi dello Scudetto 2015. La retrocessione in A2 dello scorso maggio, però, ha forse reso incompatibili le esigenze del club e quelle dell'organizzazione, intenzionata a continuare a proporre al pubblico cagliaritano il meglio del basket europeo. E mentre il Banco potrebbe comunque fare tappa al Capo di Sotto per un’amichevole nella prima metà di settembre, la Fip regionale ha scelto di rilanciare mantenendo immutato il profilo internazionale del torneo.

Le protagoniste

Il PalaPirastu ospiterà la prima assoluta della Maxima Roma, la nuova realtà dell'avvocato statunitense Paul Matiasic, che ha investito ingenti risorse per ottenere la gestione del PalaEur sottraendolo all’altra nuova formazione capitolina (la Spqr di Doncic). Il roster è ancora tutto da fare, ma sarà inevitabilmente all'altezza del doppio impegno tra Serie A ed Eurocup.

Sono ormai habitué del City of Cagliari, invece, Asvel e Bayern Monaco, entrambe alla terza partecipazione. A suscitare particolare curiosità sarà soprattutto la formazione francese, affidata a una leggenda come Tony Parker, quattro volte campione Nba con i San Antonio Spurs.

L'Asvel è stata invece tra le protagoniste del mercato estivo, assicurandosi anche l'Mvp dell'ultima Serie A, Armoni Brooks, salvo poi ridimensionare i propri piani a causa di sopraggiunte difficoltà economiche.

Sarà debutto assoluto, invece, per l'Hapoel Tel Aviv di Dimitris Itoudis, una delle squadre più ambiziose del panorama europeo dopo i pesanti investimenti delle ultime stagioni. La presenza del club israeliano comporterà inevitabilmente un livello di attenzione più elevato sul piano della sicurezza. Che difficilmente, però, guasterà la festa dentro e fuori dal campo.

