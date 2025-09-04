VaiOnline
05 settembre 2025 alle 00:25

“City of Cagliari”, l’Armani conferma la partecipazione 

Al City of Cagliari l'Olimpia Armani Milano ci sarà. La notizia più importante, alla vigilia del quadrangolare internazionale che da anni è appuntamento irrinunciabile della preseason cestistica, è questa. Assieme alla Dinamo Sassari, al Bayern Monaco e a Gran Canaria, ci sarà anche la blasonata formazione milanese, in lutto per la morte del proprietario Giorgio Armani.

Il lutto

Il club, ormai conosciuto nel mondo come Armani Milano, ieri ha cancellato tutte le attività, compresa la conferenza stampa prevista per oggi di coach Ettore Messina, rinviata a data da destinarsi. Giorgio Armani era diventato sponsor del club nel 2005, salvando la squadra dallo spettro del fallimento, e ne ha rilevato la proprietà il 4 agosto del 2008, riportandola al successo dopo anni bui. Con lui alla guida l'Olimpia ha alzato al cielo 15 trofei: 6 scudetti, 4 coppe Italia e 5 supercoppe italiane, centrando anche un terzo posto in Eurolega nel 2021. Domani una rappresentanza della squadra sarà presente alla camera ardente (e partirà soltanto dopo), mentre il resto dovrebbe raggiungere Cagliari già oggi.

L’ansia

Prima dell’arrivo della conferma da parte delle “Scarpette rosse”, ieri è stato un pomeriggio di grande ansia per gli organizzatori del Comitato Regionale Fip, chiamati a rispondere alle domande di chi temeva un cambio di programma. A cominciare dalle altre tre società, preoccupate di dover modificare i loro piani. Per fortuna, prima ancora che prendesse corpo un piano B (sostituire Milano con l’Esperia? trasformare il torneo in traingolare?), da Milano è arrivata la conferma.

Il calendario

Sarà proprio l’Olimpia ad aprire domani alle 18.30 al PalaPirastu la quindicesima edizione di un torneo che conferma l’altissimo livello tecnico che l’ha sempre caratterizzato, con massiccia presenza di squadre di Eurolega. I milanesi di Ettore Messina affronteranno Gran Canaria. Alle 20.30 toccherà alla Dinamo Sassari, che affronterà i tedeschi del Bayern Monaco, che l’anno scorso hanno perso con il Real Madrid lo spareggio per entrare nella final four di Eurolega.

