City of Cagliari, ci siamo  

La Dinamo timonata dal presidente Stefano Sardara e il City of Cagliari hanno la stessa età: 14 anni. Una felice coincidenza che suggella l'interscambio tra la società sassarese e il comitato regionale della Fip. Stasera alle 18.30 il rinnovatissimo Banco di Sardegna affronta il Paok Salonicco, che esibisce sette trofei, uno in più della bacheca biancoblù. Con una differenza: la sezione cestistica del club greco è stata fondata nel 1928, appena due anni dopo quella calcistica. Sassari invece è nata “solo” nel 1960. E soltanto dall'avvento di Sardara e soci, nel 2011, è riuscita a vincere trofei italiani ed europei e a dotarsi di tre formazioni, aggiungendo la squadra femminile e quella del basket in carrozzina. Questo per capire quanto sia cresciuta ma anche quanto sia stabile la Dinamo, come ricordato pure nella presentazione a sponsor e autorità tenuta ieri come di consueto alla Sella & Mosca Alghero, con la madrina-ex cestista Geppi Cucciari a tenere le redini della serata. L'amministratore delegato Francesco Sardara si è sbilanciato solo su un obiettivo per la stagione imminente: «La vera vittoria sarà riuscire ad avere di nuovo un palazzetto pieno e tanto entusiasmo tra i tifosi». La presentazione ai tifosi e a Sassari è programmata invece per lunedì alle 19.30 in piazza Fiume.

Il torneo

Un'altra curiosità di Dinamo-Paok è che entrambe disputeranno i preliminari della Champions partendo dalle semifinali, ma sono in due gruppi separati. Tra l'altro negli ultimi tre anni Salonicco ha preso parte ai play-in e solo il nono posto nel campionato ellenico l'ha fatta slittare ai preliminari, come del resto è accaduto al Banco che ha chiuso il campionato al decimo posto ma solo a causa della peggiore classifica avulsa nell'arrivo a pari merito con Napoli e Tortona.

Dopo il match tra sassaresi e greci alle 21 scendono in campo Virtus Bologna e Gran Canaria, due club prestigiosi accomunati dalla vittoria dell'Eurocup: Bologna nel 2022 e gli spagnoli nel 2023. Domani alle 18.30 si sfideranno per il terzo posto le perdenti delle due semifinali, mentre alle 21 la gara che assegnerà il trofeo tra le vincenti delle due semifinali.

Nell'albo d'oro del City of Cagliari la prima vincitrice è la Montepaschi Siena. L'Olimpia Milano e Sassari lo hanno vinto tre volte a testa (l'ultima, rispettivamente, nel 2023 e 2022), Olympiacos Pireo e Siena due a testa. Un successo invece per Capo d'Orlando, Baskonia e Galatasaray.

RIPRODUZIONE RISERVATA