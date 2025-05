City Camp, è tutto pronto 

Dopo il successo della scorsa edizione, il Basketball City Camp torna con una nuova edizione all’insegna della qualità e della crescita tecnica. Dal 16 giugno all’11 luglio il camp si svolgerà nel cuore storico della pallacanestro cagliaritana, il PalaPirastu, dove i giovani partecipanti potranno allenarsi sia sul parquet che nel playground esterno. Organizzato da Antonello Manca, figura di riferimento del basket giovanile in Sardegna, il progetto si svolge sotto l’egida del Comitato regionale Pgs e con la collaborazione delle società Astro e Il Gabbiano.

L’iniziativa è rivolta ai nati tra il 2007 e il 2016 e prevede allenamenti quotidiani dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 21. Inoltre, ogni pomeriggio dalle 15 alle 16.45, sarà possibile prenotare sessioni individuali con i coach.

Moduli d’eccellenza

Quattro i moduli, ciascuno con un’identità tecnica ben definita. Il camp aprirà con il Dinamo Summer Camp (16-20 giugno), curato dal club sassarese. A guidare i ragazzi ci saranno gli assistenti della prima squadra Massimiliano Oldoini e Antonio Carlini, affiancati dal responsabile del vivaio Peppe Mulas e dagli atleti Debora Carangelo e Stefano Trucchetti.

Dal 23 al 27 giugno, torna Adam Filippi, già protagonista lo scorso anno. Tre anelli NBA con i Lakers di Kobe Bryant, esperienze con Charlotte e Sacramento: il tecnico bolognese porterà la sua expertise sull’arte del tiro.

La terza settimana (30 giugno - 4 luglio) vedrà protagonista la “Lv Experience” di Luca Vitali, ex play della Nazionale e oggi responsabile tecnico Fip Lombardia. Con lui, uno staff qualificato: Emanuele Pancotto, Davide Bocci, Cristian Magni e Riccardo Randi. Tecnica, visione di gioco, miglioramento fisico e mentale: un pacchetto formativo completo. Chiuderà il programma, dal 7 all’11 luglio, l’Edo Casalone Basketball Project. Attualmente assistente di Pozzecco in Nazionale, Casalone porterà un lavoro mirato su letture di gioco, fondamentali individuali e sviluppo mentale.

Verso il sold out

Il camp, che punta a ospitare 60 atleti a settimana, si sta avviando verso il sold out. Un segnale chiaro: il lavoro estivo, specie in età giovanile, è ormai considerato strategico. Misurarsi con tecnici diversi, uscire dalla zona di comfort, imparare ad affrontare nuove sfide rappresenta un’opportunità concreta di crescita. Il Basketball City Camp ha intercettato questa esigenza, offrendo qualità tecnica, visione educativa e un contesto stimolante nel tempio del basket isolano.



