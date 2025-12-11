City Camp anche per le feste 

Il basket non conosce tregua. Nemmeno quando le città si riempiono di luci e panettoni. Tra un regalo e l’altro, c’è sempre tempo per un tiro a canestro. E a fine dicembre, a Cagliari e Sestu, torna uno degli appuntamenti più attesi dai giovani cestisti dell’Isola. Dal 27 al 30 dicembre andrà infatti in scena la seconda edizione invernale del Basketball City Camp, organizzato dal Comitato regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane con la società Astro.

Il progetto, che negli ultimi anni ha visto crescere partecipazione e qualità, è ideato e guidato da Antonello Manca, tecnico di lungo corso e punto di riferimento del movimento giovanile cagliaritano, che da tempo lavora per portare in Sardegna competenze e professionalità di alto livello, creando occasioni concrete di crescita.

Il programma

Le attività si svolgeranno tra il nuovo PalaCep “Don Aldo Matzeu” di via Talete a Cagliari e il PalaMellano di via Ottaviano Augusto a Sestu, con programmi dedicati a ragazzi e ragazze nati tra il 2008 e il 2016. La formula è quella di sempre: accoglienza mattutina, lavoro tecnico intenso e attenzione anche alla dimensione educativa e sociale.

A impreziosire la Winter Edition sarà ancora una volta Adam Filippi, figura di primo piano nel panorama internazionale. Scout e Player development coach tra i più stimati, specialista nella tecnica di tiro, Filippi ha lavorato con alcuni dei più grandi interpreti del basket mondiale: tre anelli Nba con i Los Angeles Lakers dell’indimenticato Kobe Bryant, la guida dello scouting degli Charlotte Hornets per conto di Michael Jordan e l’incarico ai Sacramento Kings affidatogli da Vlade Divac. Un curriculum che parla da sé. La sua presenza nei camp porta ogni volta entusiasmo e curiosità. Filippi è un divulgatore instancabile: negli Stati Uniti come in Europa, in Asia come in Africa, conduce clinic che uniscono tecnica, psicologia e grande attenzione al dettaglio.

Il Camp

Il Basketball City Camp è ormai un appuntamento di primissimo piano. Le edizioni passate, sia in formato invernale che estivo, hanno già permesso ai giovani dell’Isola di confrontarsi con professionisti di alto livello: da Luca Vitali, ex playmaker della Nazionale, a Edoardo Casalone, storico vice di Pozzecco con la Nazionale e ora in Eurolega con Villeurbanne. Senza dimenticare gli altri allenatori e preparatori che negli anni hanno contribuito a rendere il progetto sempre più solido.

Con questa nuova edizione, il camp conferma la sua vocazione: offrire ai ragazzi un’occasione reale per crescere, misurarsi e scoprire quanto il lavoro sui fondamentali possa fare la differenza. Anche sotto le feste.



