City a valanga sul povero Lipsia Haaland ne fa 5 

Senza storia l’altro match nel quale il Manchester City ha travolto il Lipsia con il punteggio di 7-0. Grande mattatore della serata Erling Haaland, autore di ben cinque reti. Il 22enne attaccante norvegese è il tredicesimo giocatore ad aver segnato così tanto in una sola gara in Champions League. E lo ha fatto addirittura in un ottavo di finale, consacrandosi come uno dei grandi campioni del calcio europeo nonostante la giovane età. Le altre due reti portano la firma di Gundogan e De Bruyne. Un’altra formazione inglese in campo stasera a Madrid contro il Real, il Liverpool, al quale servirà un’impresa per ribaltare il 2-5 dell’andata.

RIPRODUZIONE RISERVATA